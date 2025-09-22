НАТО уличили в опасных призывах в адрес России

Сийярто: Призывы НАТО к агрессии ведут к эскалации с Россией

Призывы некоторых стран — участниц Североатлантического альянса к агрессивной политике в адрес Москвы ведут к опасной эскалации отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Еще с самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко выразили свою позицию, что худшим вариантом событий станет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А мы этого точно не хотим», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт обеспокоен событиями, которые могут повлечь за собой эскалацию конфликта на Украине.

Ранее газета The Financial Times с ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники считают отношение стран Прибалтики к России «опасно агрессивным». Кроме того, представители администрации США жаловались на «эстонизацию» европейской внешней политики.