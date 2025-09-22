Мир
17:37, 22 сентября 2025

США оказались недовольны агрессивным отношением Прибалтики к России

FT: Чиновники США считают, что страны Прибалтики слишком агрессивны к России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Американские чиновники считают отношение стран Прибалтики к России «опасно агрессивным». Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Под поверхностью скрывается реальная напряженность между администрацией [президента США Дональда] Трампа и прибалтийскими союзниками Вашингтона (...). Некоторые американские чиновники считают прибалтов опасно агрессивными по отношению к России. На недавней встрече высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в идеологизации своего противостояния Москве», — передает издание.

Как отмечает газета, представители американской администрации также жаловались на «эстонизацию» европейской внешней политики. Под этим они подразумевали то, что верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является бывшим премьер-министром Эстонии.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Кая Каллас использует конфликт на Украине в личных целях, чтобы укрепить власть внутри Евросоюза, что вызывает недовольство многих стран.

