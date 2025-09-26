Мир
В МИД России высказались о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

Захарова: Новость о предупреждении Европы является русофобской фантазией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новость о том, что представители нескольких европейских стран якобы предупредили Москву о своей готовности сбивать российские самолеты, является русофобской фантазией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Я видела эти сообщения, но вообще не понимаю, о чем там идет речь. Думаю, это какие-то очередные придумки конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что это за встреча, то тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно. Эта "новость" была состряпана, чтобы развить абсолютно русофобскую, агрессивную и ненормальную риторику западноевропейцев», — указала дипломат.

По мнению Захаровой, подобные сообщения в СМИ публикуются намеренно, чтобы «придать большую звучность заявлениям представителей стран Европейского союза (ЕС), нагнетающих собственную агрессивную риторику» в адрес России. В частности, она упомянула неоднократные высказывания Брюсселя о необходимости милитаризации сообщества, а также желании «расправиться с Москвой различными методами».

Ранее агентство Bloomebrg со ссылкой на источники среди должностных лиц сообщило, что послы Великобритании, Франции и Германии якобы на встрече в Москве выразили тревогу по поводу вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Отмечается, что дипломаты якобы уведомили Россию о том, что НАТО подготовлена к ответу на нарушения своего воздушного пространства, включая применение силы и уничтожение техники.

