В России заявили о движении США к третьей мировой войне при передаче одного оружия Украине

Колесник: США станет врагом России в случае передачи Украине ракет Tomahawk

Если президент США Дональд Трамп передаст Украине крылатые ракеты Tomahawk, то Америка станет врагом России, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил надежду, что у главы Белого дома здравый смысл возобладает.

«Любое оружие является опасным, какое бы ни передали. (…) Tomahawk — оружие нам известное, скажем так, известно, как с ним бороться. Тем не менее оно является оружием, и относиться к этому надо серьезно. Помимо военной составляющей, есть и политическая составляющая. Если Трамп передаст Украине оружие в виде ракет Tomahawk, не дай бог, я думаю, что все-таки этого не произойдет, и здравый смысл все-таки даже у Трампа должен возобладать, то Америка становится в прямом смысле стороной конфликта», — сказал Колесник, добавив, что у России в этом случае развязываются руки.

По его мнению, при передаче Украине ракет Tomahawk Россия будет понимать, что США движутся к третьей мировой войне, в которой победителей не будет.

«Видимо, они решили закончить жизнь самоубийством, но, чтобы их Бог не наказывал, потому что самоубийство считается грехом, сделать это нашими руками», — подытожил депутат.

Ранее The Telegraph сообщила о том, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Уточнялось, что соответствующую просьбу президент Украины озвучил на закрытой встрече с американским коллегой. По информации источников, Трамп оценил ее «чрезвычайно позитивно».

