09:29, 26 сентября 2025Россия

В российском регионе поезд столкнулся с большегрузом

В Смоленской области грузовой поезд столкнулся с большегрузом на переезде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Смоленской области грузовой поезд столкнулся с большегрузом на переезде в районе станции Рыжиково. В результате происшествия возник пожар, стало известно МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами в российском регионе. В ликвидации огня задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники, разъяснили в МЧС. К месту аварии были направлены пожарный и восстановительный поезда.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что полиция распространила в сети кадры с места столкновения грузового поезда с туристическим автобусом в Ленинградской области.

Тогда удалось выяснить, что транспорт с 37 пассажирами направлялся из города Ярославль в республику Карелия. При переезде железнодорожного съезда водитель не увидел красный сигнал светофора и выехал на пути, из-за чего произошло столкновение с грузовым составом.

