В США выступили с призывом к Трампу

Профессор Миршаймер призвал Трампа продумать план на случай падения Киева

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президенту США Дональду Трампу следует заранее подумать о плане действий на случай падения Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

Миршаймер призвал Трампа продумать план на случай падения Киева и убедиться, что если это произойдет, то американского лидера не станут обвинять в этом.

Профессор добавил, что ситуацию на поле боя невозможно изменить.« Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать», — заключил он.

Ранее Трамп выдвинул требование президенту Украины Владимиру Путину. «Думаю, [для России] настало время остановиться [в конфликте на Украине]», — сказал он.