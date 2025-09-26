Важность взятия под контроль Юнаковки в Сумской области объяснили

Дандыкин: Юнаковка важна для создания зоны безопасности в Сумской области

Взятие под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области важно для создания зоны безопасности в Сумской области, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что Юнаковка была логистическим узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в области.

«Это достаточно большой населенный пункт, и он находится недалеко от областного центра. Важный транспортный узел и логистический, именно оттуда собирались для вторжения в Курскую область войска ВСУ. Бои за него шли очень упорные и очень долго, но завершились его освобождением. Это очень важный момент для создания зоны безопасности в Сумкой области, теперь у нас есть возможности расширяться. Враг туда кидал большие резервы, которые уничтожались. (…) Для врага это серьезная утрата», — сказал Дандыкин.

Ранее в Министерстве обороны (МО) России отчитались о взятии Юнаковки в Сумкой области. Кроме Юнаковки российские военные взяли под контроль населенные пункты Переездное в Донецкой народной республике, а также села Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

