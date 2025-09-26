Россия
12:38, 26 сентября 2025Россия

Подтверждено взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ

МО РФ подтвердило взятие под контроль названной логистическим хабом ВСУ Юнаковки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, который называли важным логистическим хабом украинских войск при вторжении в Курскую область в 2024 году. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Таким образом, оборонное ведомство подтвердило публикацию в связанном с группировкой войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер», который одним из первых 26 сентября объявил о взятии поселка. Известно, что украинские военные и их родственники прозвали Юнаковку «проклятым» поселком, так как там «личный состав пропадает целыми взводами и ротами».

Кроме Юнаковки российские военные взяли под контроль населенные пункты Переездное в Донецкой народной республике, а также села Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

Днем ранее, 25 сентября, Минобороны опубликовало детальную карту продвижения российских войск в зоне спецоперации и рассказало, что с начала года под полный контроль Вооруженных сил России перешли 205 населенных пунктов.

