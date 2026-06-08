Одной стране выделят миллиарды евро на зеленую энергетику

Еврокомиссия выделит Италии €23 миллиарда на развитие возобновляемых источников энергии

Еврокомиссия (ЕК) выделит Италии 23 миллиарда евро на развитие зеленой энергетики. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

ЕК одобрила предоставление стране государственной помощи на развитие возобновляемых источников энергии.

«Европейская комиссия одобрила схему государственной помощи Италии в размере 23 миллиардов евро для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в соответствии с целями соглашения о чистой промышленности», — пояснили в организации.

Указанный объем средств выделят на строительство ветрогенераторов, солнечных панелей и гидроэлектростанций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз платит слишком большую цену за зависимость от углеводородных энергоносителей. По ее словам, этот вид импорта в ближайшие годы станет самой дорогой опцией. Поэтому странам объединения следует развивать зеленую и ядерную энергетику. Отмечается, что заявления ЕК о реанимации атомного сегмента прозвучали впервые за последнее десятилетие.