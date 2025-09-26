Армия России взяла под контроль логистический хаб ВСУ во время вторжения в Курскую область

ВС РФ взяли под контроль хаб ВСУ при вторжении в Курскую область — Юнаковку

Подразделение воздушно-десантных войск группировки «Север» Вооруженных сил России завершили процесс взятия под контроль населенного пункта Юнаковка Сумской области, который являлся логистическим хабом Вооруженных сил Украины в ходе вторжения в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение [это] большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России», — говорится в сообщении канала.

Ранее командование ВСУ перебросило на сумское направление 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады. Подразделение участвовало во вторжении в Курскую область.

Позже военный корреспондент Дмитрий Кулько показал кадры Юнаковки после боев. Тогда он сообщал, что украинская армия контролирует менее 10 процентов территории Юнаковки.