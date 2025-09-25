Россия
16:06, 25 сентября 2025Россия

Появилась детальная карта продвижения российских войск в зоне СВО

МО РФ сообщило о занятии 4714 квадратных километров в зоне СВО и показало карту
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска с 1 января по 24 сентября 2025 года взяли под контроль более 4,7 тысячи квадратных километров в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны (МО).

В оборонном ведомстве уточнили, что всего армия России с начала года заняла более 4714 квадратов, из которых наибольшая часть (3308 квадратных километров) пришлась на Донецкую народную республику. По сообщению МО, войска продвинулись и на территориях Луганской народной республики, а также Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Также Минобороны показало детальную карту продвижения российских войск и рассказало, что за указанный период под полный контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли 205 населенных пунктов. На документе, который появился в канале МО, оранжевым выделены участки, уже находившиеся под контролем ВС России на 1 января 2025 года, а красным — занятые с начала года.

Изображение: Telegram-канал Минобороны России

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. По его словам, наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где противник безуспешно стремится остановить российское продвижение. Он добавил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске Харьковской области, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

