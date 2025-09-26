Забота о себе
14:25, 26 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о серьезных противопоказаниях к коррекции зрения

Офтальмолог Эскина: Лазерную коррекцию зрения нельзя делать при катаракте
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Сфера» Эрика Эскина рассказала, в каких случаях нельзя делать коррекцию зрения. О серьезных противопоказаниях она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Эскиной, делать коррекцию зрения нельзя при таких заболеваниях, как глаукома, катаракта и кератоконус, а также при патологиях центральной зоны сетчатки и аутоиммунных заболеваниях. Доктор подчеркнула, что в случае, если у человека есть эти патологии, делать лазерную коррекцию нельзя даже после их лечения.

Также операцию нельзя проводить во время беременности и грудного вскармливания, а также при конъюнктивите, прогрессирующей близорукости, синдроме сухого глаза и в случае, если у человека тонкая роговица. Кроме того, лазерную коррекцию зрения, как правило, не делают людям младше 18 и старше 40 лет.

«Нельзя сказать однозначно, что после 40 лет не проводится лазерная коррекция зрения. Если хрусталик глаза не изменен, то для лечения близорукости, астигматизма и возрастной дальнозоркости существуют весьма эффективные методы оперативного вмешательства», — уточнила врач.

Однако, по словам Эскиной, выяснить, разрешено ли сделать операцию, можно только после прохождения комплексной проверки зрительной системы — это целый ряд обследований с помощью высокоточного диагностического оборудования.

Ранее офтальмолог Элиас Раид назвал способ спастись от осложнений после замены хрусталика. Убрать оптические дефекты в виде бликов от фар при вождении ночью, двоения букв в полумраке, которые возникают после установки искусственных хрусталиков, поможет лазерная коррекция.

