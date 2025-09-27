Домашняя курица сбежала от хозяина и преодолела 40 километров на машине

В Великобритании домашняя курица уехала на 40 километров от дома на машине

В Великобритании домашняя курица уехала от хозяина на машине Land Rover. Об этом пишет «Би-би-си».

Сбежавшую курицу заметил 58-летний Дэйв Джейкобс. Он заметил птицу, когда спускался к морю. Мужчине показалось подозрительным, что курица сидела на дороге, и он поймал ее с помощью прохожих.

Джейкобс написал о беглянке в социальных сетях, и вскоре с ним связался фермер из другого поселения. Он опознал свою курицу и предположил, что та запрыгнула на запасное колесо машины его друга и таким образом преодолела 40 километров. Птицу вернули домой.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, женщина по имени Синтия Диас Соса отомстила водительнице, которая наехала на переходившую дорогу курицу. Она подбежала к ее автомобилю и распылила в салоне антимедвежий спрей.