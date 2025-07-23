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15:46, 23 июля 2025Из жизни

Женщина наехала на курицу и пожалела об этом

В США водительница поплатилась за сбитую курицу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Monroe County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, женщина по имени Синтия Диас Соса отомстила водительнице, которая наехала на переходившую дорогу курицу. Об этом пишет People.

38-летняя Синтия Диас Соса остановилась на перекрестке, чтобы пропустить курицу, которая переходила дорогу. Ехавшая за ней водительница не поняла причину остановки, посигналила. Затем она объехала ее автомобиль и сбила курицу.

По словам Диас Соса, водительница разозлила ее, и она решила преподать ей урок. Она подбежала к ее автомобилю и распылила в салоне антимедвежий спрей.

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После Диас Соса вернулась в свою машину и скрылась. Пострадавшие вызвали врачей и полицейских. Им оказали медицинскую помощь. Позже женщина рассказала, что спешила за ребенком в детский сад. Диас Соса предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина, разносивший еду на свадебной вечеринке в штате Карнатака, расправился с гостем. Поводом стал кусок курицы: гость посчитал, что ему достался меньший кусок, чем остальным, и попросил добавки.

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