15:54, 27 сентября 2025Мир

Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эскалации конфликта на Украине способствуют «бароны войны». Слова политика приводит РИА Новости.

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — сказал Эрдоган, не уточнив, кого имеет в виду.

Он добавил, что аналогичные усилия предпринимаются Турцией в cекторе Газа.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, турецкие власти хотят, чтобы «войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью». Он также подчеркнул, что завершать конфликты труднее, чем их начинать.

