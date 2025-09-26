Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 26 сентября 2025Мир

Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

Эрдоган: Турция продолжит способствовать урегулированию украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Давайте рассмотрим конфликт между Украиной и Россией. Как вы думаете, только эти две страны терпят убытки? Там идет процесс, который приносит убытки всем... Мы знаем эту правду, поэтому хотим, чтобы войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что завершать конфликты труднее, чем начинать их. При этом он заверил, что Турция продолжит стремиться к достижению мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые ее окружают.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт, так как его уважают обе стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поезд врезался в грузовик в России. Почти 20 вагонов сошли с рельсов, начался сильный пожар. Что известно о ЧП?

    Саркози решил не просить помилования у Макрона

    Россиянин пропал в горах Урала и выживал неделю в лесу с волками

    Киркоров помог столкнувшейся с мошенниками экс-домработнице Пугачевой

    Российский регион ввел миллионные штрафы для частных клиник из-за абортов

    Родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей ради приданого

    Директор Сердючки высказался о возможном запрете на въезд артиста в Россию

    Фитнес-тренер дал советы по подготовке к занятиям бегом

    Тело бывшего чиновника Росимущества направят на экспертизу

    Раскрыта биография задержанного за продажу смертельного алкоголя россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости