Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

Эрдоган: Турция продолжит способствовать урегулированию украинского конфликта

Турция продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Давайте рассмотрим конфликт между Украиной и Россией. Как вы думаете, только эти две страны терпят убытки? Там идет процесс, который приносит убытки всем... Мы знаем эту правду, поэтому хотим, чтобы войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что завершать конфликты труднее, чем начинать их. При этом он заверил, что Турция продолжит стремиться к достижению мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые ее окружают.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт, так как его уважают обе стороны.