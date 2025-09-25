Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

Трамп: Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Он может оказать большое влияние на войну в Украине, если захочет, но предпочитает оставаться нейтральным», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что Эрдогана уважают как президент России Владимир Путин, так и его украинский коллега Владимир Зеленский. Трамп также выразил свое уважение к турецкому лидеру.

Ранее в Белом доме началась встреча президента США и его турецкого коллеги. По словам Трампа, в ходе переговоров будет затронута закупка Турцией истребителей F-16 и F-35.