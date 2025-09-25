Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 25 сентября 2025Мир

Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

Трамп: Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Он может оказать большое влияние на войну в Украине, если захочет, но предпочитает оставаться нейтральным», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что Эрдогана уважают как президент России Владимир Путин, так и его украинский коллега Владимир Зеленский. Трамп также выразил свое уважение к турецкому лидеру.

Ранее в Белом доме началась встреча президента США и его турецкого коллеги. По словам Трампа, в ходе переговоров будет затронута закупка Турцией истребителей F-16 и F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Дочь Бондарчука рассказала о его переживаниях из-за ухода Шукшина

    Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

    Трамп вновь разочаровался в Путине

    Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

    Названа самая полезная часть курицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости