18:55, 25 сентября 2025

Трамп начал встречу с Эрдоганом

В Белом доме началась встреча Трампа и Эрдогана
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Трансляцию ведет Associated Press.

По словам американского лидера, в ходе переговоров будет затронута закупка Турцией истребителей F-16 и F-35. Кроме того, стороны обсудят возможную отмену санкций Вашингтона против Анкары, которые были введены в 2019 году в связи с покупкой российских систем противоракетной обороны С-400. Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду на прорыв в переговорах, который бы привел к отмене санкций.

Ранее Эрдоган оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и отметил их высокий уровень.

23 сентября турецкий лидер также призвал НАТО применять модель политики, которую Турция использует по отношению к Украине и России.

