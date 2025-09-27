Мир
00:30, 27 сентября 2025Мир

Лидер Ирана заявил о невозможности переговоров с США

Хаменеи: С США невозможно вести переговоры, они нарушают все обещания
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Iran's Supreme Leader / Keystone Press Agency / Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обвинениями в адрес США, заявив о невозможности ведения переговоров с Вашингтоном. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — написал он.

Хаменеи также выразил уверенность в том, что США могут снова ударить по иранским ядерным объектам или устроить покушение на чиновников исламского государства, если у Вашингтона появится такая возможность.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в «предательстве» дипломатии после отказа Совбеза ООН продлить резолюцию по иранской ядерной проблеме. Он также упрекнул «евротройку» (Великобритания, Германия, Франция) в том, что она не принимала эффективных мер для исполнения своих обязательств.

