Иран обвинил США в предательстве дипломатии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил США в «предательстве» дипломатии после отказа Совбеза ООН продлить резолюцию по иранской ядерной проблеме. Его слова приводит РИА Новости.
Аракчи отметил, что это стало следствием выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он также упрекнул «евротройку» (Великобритания, Германия, Франция) в том, что она не принимала эффективных мер для исполнения своих обязательств.
«США предали дипломатию, однако именно "евротройка" ее похоронила», — заявил министр.
Ранее стало известно, что Великобритания, Германия, Франция и США отказали России во встрече по СВПД.