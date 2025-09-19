США и «евротройка» отказали России во встрече по СВПД

«Евротройка» (Великобритания, Германия, Франция) и США отказали России во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, текст его выступления размещен на сайте постпредства.

«На прошлой неделе в Вене мы официально предложили провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы, так сказать, "в семейном кругу" обсудить пути выхода из нынешнего кризиса. Великобритания, Франция, Германия и США ответили на наше предложение отказом», — сказал он.

Небензя назвал эту ситуацию ярким примером того, что европейские страны отвергают дипломатию и предпочитают язык шантажа и угроз.

Ранее ООН вернула жесткие санкции против Ирана по просьбе стран Европы, недовольных провалом переговоров по ядерной программе.

Россия после этого обвинила Великобританию, ФРГ и Францию в хроническом нарушении резолюции Совета Безопасности ООН о ядерной программе Ирана и обязательств по СВПД.