Россия отреагировала на возобновление санкций ООН против Ирана

Небензя: Британия, ФРГ и Франция нарушали резолюцию о ядерной программе Ирана

Великобритания, ФРГ и Франция «хронически» нарушали резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН о ядерной программе Ирана и свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, текст его выступления размещен на сайте постпредства.

«Нарушения же Великобританией, Францией и Германией их обязательств по резолюции 2231 и СВПД уже давно приобрели хронический характер», — отметил дипломат.

Небензя уточнил, что имеет в виду неспособность Лондона, Парижа и Берлина выполнить свои обязательства по обеспечению экономической отдачи для Ирана от снятия действовавших до 2015 года ограничений, а также их незаконное решение перейти к одностороннему санкционному давлению.

Ранее СБ ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.