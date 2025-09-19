Мир
17:48, 19 сентября 2025Мир

ООН вернула санкции против дружественной России страны

ООН вернула жесткие санкции против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jeenah Moon / Reuters

ООН вернула жесткие санкции против Ирана по просьбе стран Европы, недовольных провалом переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны (...). Проект документа, согласно резолюции СБ 2231 (2015), внес на рассмотрение Совбеза председатель органа: в сентябре им является Республика Корея», — передает агентство.

При этом ТАСС уточняет, что санкции вступят в силу 28 сентября. До этого на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН будут проходить переговоры о возможном возобновлении «ядерной сделки» Ирана.

28 августа страны евротройки (Франция, Германия и Великобритания) решили запустить механизм быстрого реагирования (snapback), который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана. В МИД Исламской Республики заявили, что подобные действия «лишены законных оснований», а в постпредстве России при всемирной организации назвали это решение эскалационным.

