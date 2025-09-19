ООН вернула санкции против дружественной России страны

ООН вернула жесткие санкции против Ирана

ООН вернула жесткие санкции против Ирана по просьбе стран Европы, недовольных провалом переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны (...). Проект документа, согласно резолюции СБ 2231 (2015), внес на рассмотрение Совбеза председатель органа: в сентябре им является Республика Корея», — передает агентство.

При этом ТАСС уточняет, что санкции вступят в силу 28 сентября. До этого на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН будут проходить переговоры о возможном возобновлении «ядерной сделки» Ирана.

28 августа страны евротройки (Франция, Германия и Великобритания) решили запустить механизм быстрого реагирования (snapback), который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана. В МИД Исламской Республики заявили, что подобные действия «лишены законных оснований», а в постпредстве России при всемирной организации назвали это решение эскалационным.