Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 28 августа 2025Мир

Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

Axios: Страны евротройки запустили механизм восстановления санкций против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikimedia

Страны евротройки (Франция, Германия и Великобритания) решили запустить механизм быстрого реагирования (snapback), который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана. Об этом сообщает Axios.

«Евротройка направила письмо членам СБ ООН, в котором объявила о запуске механизма быстрого реагирования для восстановления санкций ООН против Ирана. Страны подчеркнули, что в течение следующих 30 дней — до вступления санкций в силу — они открыты для переговоров по ядерному соглашению, которое может остановить этот процесс», — передает портал.

В МИД Исламской республики заявили, что подобные действия «лишены законных оснований», а в постпредстве России при всемирной организации назвали решение евротройки «эскалационным».

При этом госсекретарь США Марко Рубио поддержал запуск процедуры по возврату санкций ООН против Ирана. Однако он отметил, что Вашингтон «готов к прямому диалогу» с Тегераном для урегулирования разногласий по ядерной сделке.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может перестать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если евротройка запустит механизм возобновления санкций ООН в отношении государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Популярный курорт Европы превратился в «город-призрак» из-за ненависти местных к туристам

    Российские полицейские раскрыли оказывающий интимные услуги массажный салон

    Врач развеял миф об опасной позе для сна

    Раскрыты характеристики PlayStation 6

    Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

    Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

    Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

    Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

    Названы неочевидные причины головной боли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости