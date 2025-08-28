Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

Axios: Страны евротройки запустили механизм восстановления санкций против Ирана

Страны евротройки (Франция, Германия и Великобритания) решили запустить механизм быстрого реагирования (snapback), который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана. Об этом сообщает Axios.

«Евротройка направила письмо членам СБ ООН, в котором объявила о запуске механизма быстрого реагирования для восстановления санкций ООН против Ирана. Страны подчеркнули, что в течение следующих 30 дней — до вступления санкций в силу — они открыты для переговоров по ядерному соглашению, которое может остановить этот процесс», — передает портал.

В МИД Исламской республики заявили, что подобные действия «лишены законных оснований», а в постпредстве России при всемирной организации назвали решение евротройки «эскалационным».

При этом госсекретарь США Марко Рубио поддержал запуск процедуры по возврату санкций ООН против Ирана. Однако он отметил, что Вашингтон «готов к прямому диалогу» с Тегераном для урегулирования разногласий по ядерной сделке.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может перестать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если евротройка запустит механизм возобновления санкций ООН в отношении государства.