Иран пригрозил ответом в случае введения санкций тремя странами

Иран откажется от сотрудничества с МАГАТЭ, если «евротройка» введет санкции

Тегеран может перестать сотрудничать Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм, который возобновит санкции ООН в отношении исламской республики. Об этом аявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, пишет ТАСС.

Как уточняет он, Иран ясно дал понять европейским странам, что при начале запуска механизма будут даны ответные шаги. «В случае такого шага все сотрудничество и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет полностью поставлено под угрозу и фактически прекращено», — отметил Гарибабади.

Ранее Вашингтон вместе со странами «евротройки» договорился о том, что конец августа станет крайним сроком заключения ядерной сделки. Если окажется, что переговорный процесс не принес своих результатов, то планируется запустить механизм snapback, который должен возобновить санкции СБ ООН против Ирана.

26 августа стало известно, что Турция и Иран обсудили прерванные переговоры с США. До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана к возращению переговоров с Вашингтоном, если при этом действия его и других стран не приведут к войне.