01:35, 26 августа 2025Мир

Турция и Иран обсудили прерванные переговоры с США

Анкара и Тегеран обсудили прерванные переговоры Ирана и США по атому
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил вместе со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи обсудил прерванный переговорный процесс Ирана и США по атому. Слова турецкого дипломата приводит РИА Новости.

«У меня были телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио... Мы (с иранским коллегой) также обсудили этот вопрос, у нас была возможность оценить эту новую повестку дня в свете некоторых комментариев оттуда (из США)», — сказал Фидан.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к переговорам с США, если при этом действия Вашингтона и других стран не приведут к войне.

