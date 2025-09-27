Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских беспилотниках

Минобороны: Силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ над семью регионами России

В ночь на 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Большинство дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 27 — были уничтожены над Ростовской областью. Еще восемь беспилотников сбили над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской, один — над Белгородской.

Ранее сообщалось, что утром 27 сентября аэропорт Казани временно ограничил работу в целях безопасности. Это третий российский аэропорт приостановил работу. До этого аналогичные ограничения вводили в аэропортах Астрахани и Волгограда.