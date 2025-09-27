Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 27 сентября 2025Россия

Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских беспилотниках

Минобороны: Силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ над семью регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь на 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Большинство дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 27 — были уничтожены над Ростовской областью. Еще восемь беспилотников сбили над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской, один — над Белгородской.

Ранее сообщалось, что утром 27 сентября аэропорт Казани временно ограничил работу в целях безопасности. Это третий российский аэропорт приостановил работу. До этого аналогичные ограничения вводили в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о новой большой войне

    В российском городе беспилотники повредили торговые объекты

    США выдвинули Индии связанное с Россией требование

    Стало известно о продвижении российских войск в Харьковской области

    Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном

    Двух жителей Ленобласти обвинили по делу о смертельном отравлении алкоголем

    Третий российский аэропорт приостановил работу

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в ультракоротком топе

    Россиян предупредили о запрете на покупку определенных товаров

    Офтальмолог предупредила об опасной для зрения привычке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости