На Западе обвинили НАТО в попытках развязать третью мировую войну

Боуз: Обвиняя Россию в атаках на ЕС, НАТО рискует развязать третью мировую войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Обвиняя Россию в атаках на страны Европейского союза (ЕС), Североатлантический альянс рискует развязать третью мировую войну. Об этом предупредил на своей странице в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.

«Если бы дилетантские попытки НАТО развязать третью мировую войну не были такими опасными, они выглядели бы забавными», — написал он.

Боуз напомнил об инциденте с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Затем "атака" перемотанного изолентой беспилотника на Польшу, за которой последовало "вторжение" в Румынию, которое обошлось без каких-либо событий. Теперь "атаки" на Данию», — перечислил он.

Ранее посольство России в Дании отвергло обвинения в причастности Москвы к инцидентам с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушном пространстве королевства.

