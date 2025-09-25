Мир
14:55, 25 сентября 2025Мир

Россия ответила на обвинения в инциденте с БПЛА в Дании

Посольство России отвергло обвинения в причастности к инциденту с БПЛА в Дании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / via Reuters

Посольство России в Дании отвергло обвинения в причастности Москвы к инцидентам с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушном пространстве королевства. Об этом сообщило дипведомство в официальном Telegram-канале.

«Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежессированной провокацией. Естественно, ее будут использовать как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые всеми способами добиваются максимального затягивания конфликта на Украине, а также его расширения на другие государства», — отмечается в публикации.

В посольстве подчеркнули, что Россия сторона «категорически отвергает абсурдные спекуляции» в причастности к инцидентам с беспилотниками.

22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. Страны Запада бездоказательно обвинили Россию в случившемся.

В ответ на это, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обвинения Копенгагена в якобы причастности Москвы к инцидентам с БПЛА голословны и уже не принимаются во внимание.


