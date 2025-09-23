В Кремле ответили на обвинения Дании

Песков: Обвинения Дании в причастности России к инцидентам с БПЛА голословны

Обвинения Дании в якобы причастности России к инцидентам с беспилотниками голословны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что неподкрепленные заявления впоследствии обесценивают другие, которые уже не принимаются во внимание.

«Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать», — подчеркнул Песков.

Ранее в МИД Дании вызвали российского посла в Копенгагене Владимира Барбина из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Дипломат указал на «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных с Россией государствах». По его словам, подобные шаги лишь способствуют дальнейшей эскалации напряженности с Москвой.