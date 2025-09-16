Дания вызвала российского посла

МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше

В МИД Дании вызвали российского посла в Копенгагене Владимира Барбина из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщили в посольстве РФ, передает ТАСС.

Барбин в ходе беседы подчеркнул, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».

Дипломат также указал на «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных с Россией государствах». По его словам, подобные шаги лишь способствуют дальнейшей эскалации напряженности с Москвой.

Ранее польская полиция задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии за запуск дронов над резиденциями президента и премьер-министра страны.