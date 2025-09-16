Польша задержала иностранных граждан за запуск дронов

В Польше за запуск дронов над госрезиденциями задержали украинца и белоруску

Полиция Польши задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии за запуск дронов над резиденциями президента и премьер-министра страны. Об этом сообщает RMF24.

«Продолжается расследование по факту нарушения авиационного законодательства, в частности, выполнения полетов в запрещенной зоне. Это влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — пишет издание.

Сообщается, что в понедельник, 15 сентября, около 19:00 по местному времени сотрудники Службы государственной охраны Польши заметили беспилотник над дворцом Бельведер, в котором располагается резиденция президента страны. Используя специализированное оборудование, правоохранители заставили его вернуться к операторам, после чего те были задержаны. При этом в польских спецслужбах не исключают, что инцидент мог произойти из-за невнимательности и неосведомленности владельцев дрона.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что все вторгшиеся в воздушное пространство страны в ходе недавнего инцидента беспилотники оказались пустышками. По его словам, дроны не были начинены взрывчаткой, несмотря на технические возможности.