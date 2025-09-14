Глава МИД Польши Сикорский: Сбитые над страной дроны оказались пустышками

Сбитые над Польшей беспилотники оказались пустышками. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian.

По его словам, якобы вторгшиеся в воздушное пространство республики дроны не были начинены взрывчаткой, несмотря на технические возможности.

«Интересно, что все они (дроны — прим. «Ленты.ру») были пустыми», — указал глава МИД Польши.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство Польши. Также он, не приведя никаких доказательств, заявил, что сбитые над его страной дроны якобы были российскими.

В Министерстве обороны России при этом заверили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. По данным ведомства, целями являлись объекты на западе Украины.