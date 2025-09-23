В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

Reuters: Аэропорт Копенгагена закрыли из-за крупных беспилотников в небе

В небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. В связи с этим в городском аэропорту было закрыто все движение, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщает Reuters.

«Представитель полиции сообщил агентству, что в этом районе было замечено от двух до четырех «крупных» беспилотников», — сказано в материале.

Отмечается, что работа аэропорта была приостановлена в 21:26 по московскому времени. Представитель воздушной гавани подтвердил этот факт, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области.