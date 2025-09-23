Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:58, 22 сентября 2025Путешествия

В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

Reuters: Аэропорт Копенгагена закрыли из-за крупных беспилотников в небе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. В связи с этим в городском аэропорту было закрыто все движение, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщает Reuters.

«Представитель полиции сообщил агентству, что в этом районе было замечено от двух до четырех «крупных» беспилотников», — сказано в материале.

Отмечается, что работа аэропорта была приостановлена в 21:26 по московскому времени. Представитель воздушной гавани подтвердил этот факт, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    Актер Юрий Борисов сообщил о смерти отца

    На Украине назвали главную проблему ВСУ

    От жены Макрона потребуют подтвердить пол на экспертизе

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

    В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

    Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

    В московском аэропорту отменили шесть рейсов

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву вражеского беспилотника

    Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости