Посол России заявил об угрозах Калининградской области со стороны Дании

Посол России Барбин заявил об угрозах Калининградской области со стороны Дании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Барбин

Владимир Барбин. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в беседе с «Известиями».

По его словам, Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и способствовал стабильности в районе Балтийского моря. Но в настоящее время Дания использует остров для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области, отметил посол. «Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — сказал дипломат.

Барбин сообщил, что Копенгаген недавно принял решение развернуть на острове на постоянной основе подразделения датских вооруженных сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс.

В августе член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предостерег страны Североатлантического альянса НАТО от нападения на Калининградскую область. Он подчеркнул, что Россия готова к любому нападению на регион.

