На Западе раскрыли ход НАТО против России

Колумнист Овик: НАТО использует инциденты с дронами для давления на население

Страны Европы используют инциденты с дронами для запугивания жителей якобы российской угрозой. Об этом написал колумнист норвежского издания Steigan Арнт Реми Овик.

«Ни один беспилотник не был обезврежен, и ни один оператор не был пойман — нам не предъявлено вообще никаких вещественных доказательств. Однако эти события уже используются для создания образа, будто Запад оказался под ударом», — отметил эксперт.

Истинная цель подобных инцидентов — не реальная угроза, а нагнетание психологического давления на население, подчеркнул Овик.

Ранее в МИД Украины заявили, что ради коллективной безопасности Европы Запад должен начать перехватывать над Украиной все воздушные цели и дроны, запущенные Россией. С таким обращением Андрей Сибига выступил после нарушения воздушного пространства Польши неизвестными объектами.

В свою очередь, Владимир Зеленский рассказал, что Украина планирует производить беспилотные летательные аппараты в трех странах Европы. Речь идет о запуске производства дронов в Дании, Норвегии и Германии.