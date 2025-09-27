Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:35, 27 сентября 2025Культура

Названа причина смерти актрисы из «Глухаря» и «Мимино»

Причиной смерти актрисы Гавриловой стала хроническая недостаточность печени
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: фильм «Глухарь»

Причиной смерти 73-летней актрисы Людмилы Гавриловой, сыгравшей в фильме «Мимино», сериалах «Глухарь» и «Склифосовский-11», стала хроническая недостаточность печени. Диагноз назвал ее сын Таир Газиев в разговоре с ТАСС.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

О смерти Гавриловой стало известно 27 сентября. Как выяснили журналисты, актриса долго страдала от цирроза печени и болезни сердца. Недавно ей понадобилась экстренная госпитализация. Однако со временем женщина почувствовала себя хуже.

В августе сообщалось о смерти в возрасте 95 лет актрисы Анастасии Вербицкой. Она была одним из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    Снег выпал еще в одном российском регионе

    В Раде заявили об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского

    Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

    Из 19-го пакета санкций против России исключили один пункт

    В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

    Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами

    Стало известно об ударе по снабжению военного производства Украины

    Названа причина смерти актрисы из «Глухаря» и «Мимино»

    Европейскую страну обвинили в желании нажиться на поставках нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости