Названа причина смерти актрисы из «Глухаря» и «Мимино»

Причиной смерти актрисы Гавриловой стала хроническая недостаточность печени

Причиной смерти 73-летней актрисы Людмилы Гавриловой, сыгравшей в фильме «Мимино», сериалах «Глухарь» и «Склифосовский-11», стала хроническая недостаточность печени. Диагноз назвал ее сын Таир Газиев в разговоре с ТАСС.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

О смерти Гавриловой стало известно 27 сентября. Как выяснили журналисты, актриса долго страдала от цирроза печени и болезни сердца. Недавно ей понадобилась экстренная госпитализация. Однако со временем женщина почувствовала себя хуже.

