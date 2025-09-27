Культура
11:44, 27 сентября 2025Культура

Умерла заслуженная артистка России Людмила Гаврилова

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, сыгравшая в фильме «Мимино» и сериалах «Глухарь» и «Склифосовский-11», умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 в Николо-Архангельском крематории.

По данным Telegram-канала Mash, Гаврилова долго страдала от цирроза печени и болезни сердца. Так, недавно она была экстренно госпитализирована в Москве. Актриса провела в больнице несколько дней, после чего ее состояние ухудшилось, врачи не смогли ее реанимировать, пишет канал.

Людмила Гаврилова родилась 1951 года в Калуге, в 1973 году она завершила обучение в Театральном училище имени Щукина, затем была зачислена в труппу Московского академического театра Сатиры. Актриса снималась в таких проектах, как «Мимино», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Склифосовский», и многих других. Она также была удостоена премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

