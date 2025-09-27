В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

Колесник: Если ВСУ перебрасывают части к Курску, РФ уже готова к их уничтожению

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно перебрасывают части к курской границе, то Вооруженные силы России (ВС РФ) уже готовы к их уничтожению, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо посмотреть, правда это или нет. Я думаю, наше командование владеет этой информацией достоверно, потому что скрыть такую переброску трудно. Если эта переброска начинает производиться, я думаю, что наше командование уже готово к уничтожению этих частей. Все это на контроле и будет купировано в ближайшее время, в зависимости от степени опасности», — заявил Колесник.

Ранее 27 сентября появилась информация о том, что ВСУ начали перебрасывать войска с покровского направления к курской границе.

По данным источников, для удержания фронта украинское командование перебрасывает с покровского направления силы 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь.

