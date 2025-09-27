Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 27 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

Колесник: Если ВСУ перебрасывают части к Курску, РФ уже готова к их уничтожению
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно перебрасывают части к курской границе, то Вооруженные силы России (ВС РФ) уже готовы к их уничтожению, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо посмотреть, правда это или нет. Я думаю, наше командование владеет этой информацией достоверно, потому что скрыть такую переброску трудно. Если эта переброска начинает производиться, я думаю, что наше командование уже готово к уничтожению этих частей. Все это на контроле и будет купировано в ближайшее время, в зависимости от степени опасности», — заявил Колесник.

Ранее 27 сентября появилась информация о том, что ВСУ начали перебрасывать войска с покровского направления к курской границе.

По данным источников, для удержания фронта украинское командование перебрасывает с покровского направления силы 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    В Вильнюсе задержали рейсы из-за беспилотников

    Стало известно об отношении немцев к канцлеру Германии

    В России предложили создать аналог резервации индейцев

    Названо повлиявшее на изменение позиции Трампа по Украине событие

    Раскрыта главная цель Европы против России

    Иностранная компания задержала зарплату россиянам

    В Молдавии начали массово отказывать иностранцам во въезде

    В Подмосковье девушка упала с девятого этажа и выжила

    Названы способы защититься от гипертонии и болезней сердца при сильном стрессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости