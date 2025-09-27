Бывший СССР
ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе

ВСУ начали перебрасывать силы с Покровского направления к курской границе
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать войска с Покровского направления к курской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным источников, для удержания фронта украинское командование перебрасывает с Покровского направления силы 68 отдельной егерской бригады (ОЕБР) вместо отправки их на восполнение потерь.

«Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225 ошп, безуспешно. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции. На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — пишут авторы.

Ранее официальные ведомства сообщили о занятии российскими войсками новых рубежей в Кировске и в четырех населенных пунктах ДНР. По словам советника главы республики Игоря Кимаковского, украинские военные, покидая Кировск, взяли в заложники группу мирных жителей.

