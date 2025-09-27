Советник главы ДНР: ВСУ взяли в заложники мирных жителей при бегстве из Кировска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в заложники группу мирных жителей, прикрываясь которыми покинули Кировск (украинское название — Заречное) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, украинские военные вывели местных жителей из подвала одного из домов и увели под дулами автоматов на территорию Украины. «Они знали, что наши бойцы не откроют огонь по противнику, если рядом с ними гражданские. Фактически, люди стали заложниками», — пояснил собеседник агентства. Он признал, что судьба мирных жителей не известна.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ неделю держал в заложниках семью из четырех человек в их собственном доме в Новооленовке (ДНР). Как рассказала одна из пострадавших, семья из четырех человек находилась «под прицелом» неделю.