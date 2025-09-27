Стало известно о нарастающем напряжении в семье Брюса Уиллиса из-за наследства актера

RadarOnline: Дочери Брюса Уиллиса могут лишиться наследства актера

В семье голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает из-за серьезных проблем со здоровьем, назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщает RadarOnline.

Инсайдеры предупреждают о возможном возникновении напряженности в отношениях между женой артиста Эммой Хеминг-Уиллис и его старшими дочерьми от брака с актрисой Деми Мур. «Эмма сейчас испытывает огромное давление. Она не только следит за состоянием Брюса, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что раздражает других близких Брюса», — заявил собеседник портала.

По словам источника, до болезни Уиллис всегда контролировал финансы самостоятельно. «Теперь Эмме приходится принимать решения. Она никогда не стремилась к такой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в сохранении его наследства», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса разработала новый способ общения со звездой голливудских боевиков.