Жена Брюса Уиллиса разработала свой способ общения с актером

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис. Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Жена американского актера Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что разработала новый способ общения со звездой голливудских боевиков, который страдает серьезными проблемами со здоровьем. Ее цитирует Daily Mail.

Хеминг-Уиллис отметила, что предпочитает просто сидеть с супругом, слушать, как он пытается говорить «на своем языке», слышать его и поддерживать. «Я не могу спросить его, как он себя чувствует, что с ним не так, болит ли у него что-нибудь. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза, чтобы понять, что его беспокоит и что он переживает», — поделилась она.

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что отселение мужа в отдельный дом с сиделками пошло на пользу семье.

Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что звезда «Крепкого орешка» перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции.

    Все новости