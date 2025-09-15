Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

Жена Брюса Уиллиса назвала отселение актера в отдельный дом правильным шагом

Жена американского актера Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что отселение мужа в отдельный дом с сиделками пошло на пользу семье. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.

Эмма назвала решение об отселении актера правильным шагом и подчеркнула, что теперь она снова стала его женой, а не сиделкой. По ее словам, Брюс стал чуть более независимым и даже устраивает встречи с друзьями по пятницам.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — пояснила Эмма.

Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что звезда «Крепкого орешка» перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции.

В августе 2025 года стало известно, что жена актера приняла решение отправить главу семейства в дом, где есть специальное оснащение и сиделки. По словам супруги Уиллиса, это одно из самых трудных решений за все то время, что она ухаживала за мужем.