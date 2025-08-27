Культура
Брюса Уиллиса отправили в дом с сиделками

Семья Брюса Уиллиса решила отправить его в специальный дом с сиделками
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Хеминг Уиллис, жена страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса, рассказала, что она вместе с дочерями приняла решение отправить главу семейства в дом, в котором есть специальное оснащение и сиделки. Этим решением женщина поделилась в беседе с телеканалом ABC.

Хеминг рассказала, что это было одно из самых трудных решений за все то время, что она ухаживала за мужем. По ее словам, и она, и их общие дочери сильно себя ограничивали, чтобы ухаживать за актером. «Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным», — поделилась женщина.

Решиться на этот шаг Хеминг сумела после того, как ее падчерица сказала, что ее больше беспокоит самочувствие мачехи, чем состояние отца. Жена актера отметила, что до принятия этого решения ей пришлось лечиться от депрессии.

Ранее стало известно, что состояние актера ухудшилось — Уиллис прикован к постели, не может читать и говорить.

