Стало известно о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко: Российские бойцы контролируют большую часть Отрадного
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Зона контроля территорий в Харьковской области расшилась. Так, российские подразделения контролируют большую часть населенного пункта Отрадное, сообщил журналистам ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В пятницу аналитик заявил, что Вооруженные силы (ВС) России начали закрепляться на северных окраинах Отрадного. «Сейчас большая часть населенного пункта уже за нашими военнослужащими, идет зачистка окрестностей», — уточнил Марочко.

По его словам, в боях за населенный пункт российские силы используют тактику комбинированных ударов, которая позволяет продвигаться с минимальными потерями. При этом обстановка остается серьезной, поскольку южнее и юго-западнее от Отрадного фиксируются серьезные укрепрайоны украинских бойцов, находящихся на стратегических высотах.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках сдержать силы России у Ямполя в ДНР рискуют попасть под удар. Как уточнил аналитик, есть возможность нанести с некоторых участков серьезное поражение противнику.

