Пытающимся сдержать ВС РФ бойцам ВСУ предрекли попадание под «двойной удар»

Марочко: ВСУ при попытках сдержать силы России у Ямполя рискуют попасть под удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках сдержать силы России у Ямполя в Донецкой народной республики рискуют попасть под двойной удар по флангам. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что в районе поселка для украинских войск сложилась очень серьезная оперативно-тактическая обстановка.

«С северо-востока и с юго-востока мы можем нанести серьезное поражение украинским боевикам, продвинувшись на данных участках и, по сути, начнем охват Красного Лимана», — рассказал эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск «Запад» завершают взятие под контроль Кировска в ДНР. Также военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области и Ямполь.

