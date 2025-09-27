Стилист Николай Овечкин прокомментировал скандал с Инстасамкой

Стилист Овечкин заявил, что решает вопрос с Инстасамкой в правовом поле

Стилист Николай Овечкин решает вопрос с Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева) в правовом поле после того, как она обвинила его в мошенничестве. Об этом он заявил изданию Super.

Стилист обратился к команде юристов. От других комментариев он отказался.

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка заявила, что Овечкин присвоил себе около трех миллионов рублей, которые были выделены на производство клипа «BOSS». По словам артистки, стилист не выполнил свою работу, но деньги потратил. Теперь команда исполнительницы планирует написать коллективное заявление в правоохранительные органы.