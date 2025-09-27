Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:25, 27 сентября 2025Культура

Стилист Николай Овечкин прокомментировал скандал с Инстасамкой

Стилист Овечкин заявил, что решает вопрос с Инстасамкой в правовом поле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Инстасамка

Инстасамка. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стилист Николай Овечкин решает вопрос с Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева) в правовом поле после того, как она обвинила его в мошенничестве. Об этом он заявил изданию Super.

Стилист обратился к команде юристов. От других комментариев он отказался.

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка заявила, что Овечкин присвоил себе около трех миллионов рублей, которые были выделены на производство клипа «BOSS». По словам артистки, стилист не выполнил свою работу, но деньги потратил. Теперь команда исполнительницы планирует написать коллективное заявление в правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опровергнуты слова Сырского о котле для ВС РФ

    Россиянка описала отель в Геленджике фразой «не было желания находиться»

    Xzibit приедет с концертами в Москву и Петербург

    Штаб-квартиру ООН предложили убрать из Нью-Йорка

    В НАТО назвали случайностью инцидент в воздушном пространстве Эстонии

    Стилист Николай Овечкин прокомментировал скандал с Инстасамкой

    На Западе раскрыли подробности инцидента в воздушном пространстве НАТО

    Иран передал России десятки километров земли под строительство

    Москвичей призвали готовиться к изменению климата

    В Норвегии обвинили НАТО в использовании Украины против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости