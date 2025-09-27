Культура
00:25, 27 сентября 2025

Инстасамка обвинила известного стилиста в мошенничестве

Инстасамка обвинила российского стилиста Овечкина в присвоении 3 млн рублей
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) заявила, что известный отечественный стилист Николай Овечкин присвоил себе примерно три миллиона рублей, которые были выделены на производство клипа «BOSS». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам певицы, денежные средства были предназначены на рабочие расходы, а в конечном счете Овечкин потратил их на себя, свою работу не выполнил. Кроме того, как утверждает рэперша, стилист приглашал к работе других людей, при этом обещая оплату от имени артистки, но так и не рассчитался с ними.

Уточняется, что команда исполнительницы хочет написать коллективное заявление в правоохранительные органы. К нему могут присоединиться и других потерпевшие, среди которых есть и представители известных брендов. Они говорят, что Овечкин якобы забирал премиум-вещи, но не возвращал их обратно.

Ранее стало известно, что Инстасамка не оплатила 1,5 тысячи рублей госпошлины, поэтому теперь за ее счета возьмутся приставы, чтобы взыскать эту сумму.

