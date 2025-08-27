Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

Инстасамка не оплатила 1,5 тысячи рублей госпошлины

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) задолжала почти 1,5 тысячи рублей госпошлины, которая была присуждена ей судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные приставов.

«Согласно имеющимся данным, Зотеева не оплатила госпошлину, присужденную ей судом. Приставы намерены взыскать с Инстасамки 1458 рублей», — говорится в материале.

Уточняется, что налоговая еще в 2022 году пыталась взыскать с исполнительницы через суд налоги и сборы. Тогда же суд и принял решение о взыскании, выдав судебный приказ. На его основании в августе текущего года возбудили исполнительное производство.

